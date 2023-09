Ciclismo: Marco Granata del team Luxor si aggiudica il II Trofeo San Sabino. Foto

(Ri)torna alla grande la gara ciclistica stracittadina ‘’ II^ Trofeo San Sabino’’. Ad aggiudicarsi l’ambito trofeo è stato l’alfiere del team Luxor Marco Granata che in un emozionante sprint batte Gaetano Del Prete del team Euronix e MB Lazio, terzo gradino del podio Gerardo Anzalone team Macchina D’oro, quarto posto per l’instancabile irpino Giuseppe Calò del team Bike & sport Borrelli. Cento corridori al via provenienti da tutta la regione e anche dalla Puglia che si sono dati battaglia fin dal primo giro, infatti, la corsa ha fatto registrare una media finale di 44, 650 km/h.

La corsa si è svolta sul circuito cittadino di km 2,800 da ripetere 21 volte per un totale di 57 km. A premiare i primi tre assoluti il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo, presenti anche Gianna Parziale assessore Eventi e Manifestazioni, Commercio, Attività Produttive , Antonio Guancia Sport e Diritto alla Salute e Lello Labate assessore Pubblica Istruzione che si sono alternati a premiare altri vincitori della rispettive categorie. Premiate anche le uniche lady in gara la beniamina locale Annalisa Albanese del team atripaldese Eco Evolution Bike e la salernitana Anita Rufolo del team Valva Cycling. Numerosi i ciclisti irpini che sono saliti sul podio nelle rispettive categorie: per il team Eco Evolution Bike Giuseppe Albanese e l’inossidabile Angelo Ruocco secondo e terzo categoria master 7, mentre nella categoria Master 8 Giuseppe Acone e l’inossidabile Mario Vernacchio primo e secondo gradino del podio entrambi del team A.S.Civitas; per il team Di Micco Lab Cristian Evangelista e Valerio Faticato rispettivamente secondi nella categoria Master 1 e Master 2; Per il team Bike & Sport Borrelli Daniele Cusano e Giuseppe Calò rispettivamente terzo e primo nella categoria Master 1 e Master 4.

Ci sono state anche due cadute, la prima senza conseguenze, la seconda a 200 metri dall’arrivo ha visto coinvolti diversi corridori: ad avere la peggio è stato Daniele Polisciano del team Valva Cycling. Prontamente soccorso e ricoverato alla Città Ospedaliera di Avellino dove tuttora è ricoverato. La competizione è stata ben organizzata all’altezza dell’evento dal Circolo amatori della bici , mentre, Carabinieri, polizia municipale, protezione civile e volontari hanno garantito la sicurezza dei partecipanti.