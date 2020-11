Coronavirus, il cordoglio della Misericordia di Atripalda per la scomparsa di Michele Gismondi

In questo periodo di grave emergenza, un lutto colpisce il ‘movimento’ delle Misericordie. Ci ha lasciato questa notte Michele Gismondi Volontario e membro del Collegio dei Probiviri della Misericordia di Atripalda.

Abbiamo appreso con grande tristezza la notizia della morte del nostro Confratello, uomo forte, coraggioso e molto amato dai nostri anziani. Si è sempre predicato nel gruppo anziani, Fratres e nel gruppo di Protezione civile che l’ha visto protagonista in tutte le emergenze nazionali a partire dal terremoto dell’Aquila.

Voglio testimoniare la mia vicinanza ai suoi cari ed a tutte le Sorelle ed i Fratelli che con lui hanno condiviso il percorso all’interno della Misericordia. “Iddio te ne renda merito”.

In questo momento di grande difficoltà il mio pensiero va anche a tutte quelle comunità che stanno soffrendo a causa della pandemia ed a tutte le nostre Confraternite che stanno combattendo in prima linea contro questo terribile virus.”.

Michele Gismondi aveva 72 anni, era in Misericordia dal 1985.

La storia di un fratello Misericordioso

Michele diventa volontario della Fraternita di Misericordia di Atripalda il 2 dicembre del 1985.

Il 20 novembre 2005 partecipa all’esercitazione di Protezione Civile “Irpinia 25” tenuta dall’Amministrazione Comunale di Avellino.

L’11 aprile 2010 l’Ufficio Gestione Emergenze di Massa di Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia conferisce a Michele attestato di partecipazione per il soccorso prestato nell’emergenza Abruzzo sisma del 06/04/2009

Il 19 e 20 novembre 2010 partecipa all’esercitazioni di Protezione Civile “Irpina 30” tenute dall’Amministrazione Provinciale di Avellino.

Il 12 aprile 2011 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile visto il decreto del sottosegretario di stato n. 6538 del 21/10/2009 alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri ai sensi del dpcm del 19/12/2008 conferisce a Michele l’attestato di pubblica benemerenza a testimonianza dell’opere e l’impegno prestati allo svolgimento di attività di Protezione Civile nel terremoto dell’Aquila.

Il 18-19-20 maggio 2012 partecipa all’esercitazioni di Protezione Civile “Sorbo Serpico 2012” tenuta dall’Amministrazione Comunale di Sorbo Serpico.

Il 6-7-8 settembre 2013 partecipa all’esercitazioni di Protezione Civile “Valle dell’Orco 2013” relative al rischio sismico, idrogeologico ed industriale tenuta dalla Confraternita di Misericordia di Siano.

Il 14 maggio 2017 il Presidente Nazionale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia visti i capitoli che regolamentano la concessione delle benemerenze ai confratelli di Misericordia ed acquisita la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 08/04/2017 conferisce a Michele attestato di benemerenza per la generosa abnegazione con la quale è intervenuto nelle aeree colpite nel violento sisma del centro Italia nel corso dell’anno 2016 ed inizio 2017, con carità, passione ed encomiabile spirito di servizio contribuendo a sostenere la popolazione alleviando le sofferenze e i disagi di quelle comunità così duramente provate.

Molto attivo nel giro pressione nel 2019 risultano 50 servizi attivi e nel 2020 risultano 21 servizi attivi, sempre presente nelle giornate di raccolta sangue con il gruppo Fratres.