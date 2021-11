Mancanza di una tettoia alla Scuola “De Amicis”, nota di Fdi Atripalda

Un gruppo di genitori ci ha segnalato i disagi che quotidianamente vivono i loro figli che si recano a scuola nel plesso “E. De Amicis” di via Roma. Per le normative di sicurezza anticovid, il deflusso degli alunni dall’istituto avviene da due uscite diverse.

Purtroppo una di queste non è munita di tettoia o altro tipo di struttura che ripari dalla pioggia e nei giorni piovosi e ventilati i piccoli sono esposti alle intemperie. Inoltre la pavimentazione risulta essere scivolosa in quanto non completamente munita di strisce antiscivolo. Considerando il clima della nostra città che d’inverno è spesso piovoso, chiediamo al Sindaco di Atripalda di adottare misure che risolvino le suddette problematiche. Non basta liquidare la cosa dicendo di munire di ombrelli i bambini, in quanto stiamo parlando di alunni delle primarie e il compito del primo cittadino di qualunque città è garantire la salute, la sicurezza e l’incolumità di tutti.

Antonio Prezioso

Andrea Marena

Fdi Atripalda