Elezioni Politiche 2022, nota di Antonio Prezioso portavoce del circolo FdI Atripalda

Le elezioni politiche del 25 settembre consegnano alla destra italiana un risultato straordinario, portando FDI ad essere il primo partito italiano con quasi il 27% di preferenze. Questo risultato ripaga innanzitutto i tanti sacrifici di chi in tempi meno floridi dal punto di vista elettorale, ha deciso di schierarsi a destra, subendo spesso le vessazioni di chi ci riteneva “figli di un Dio minore”. Ma gli sforzi in particolare di Giorgia Meloni che sarà la prima Premier donna italiana e della classe dirigente che è stata al suo fianco sono stati ripagati ampiamente dal popolo italiano. Anche ad Atripalda il risultato è ottimo, più di 800 concittadini, il 18% dei votanti, hanno riconosciuto a FDI il proprio voto, senza chiedere in cambio nulla, come è nel costume della vera gente di destra. Ora tutta questa fiducia va ripagata con i fatti, dando dimostrazione di azioni di buon governo, fornendo immediatamente risposte alle difficoltà economiche in cui versano le famiglie e le imprese italiane a causa del caro bollette in particolare. I nostri auguri di buon lavoro vanno in particolare agli eletti del nostro collegio Giulia Cosenza e Domenica Matera al Senato e Edmondo Cirielli, da sempre riferimento della destra irpina e Gianfranco Rotondi alla Camera, che siam certi sapranno sostenere al meglio le istanze del nostro territorio.

Antonio Prezioso

Portavoce Circolo FDI Atripalda