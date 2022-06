Amministrative 2022, prima riunione per la Giunta del sindaco Paolo Spagnuolo: stanziati fondi per le giostrine

«Due principi sono stati affermati in campagna elettorale: le periferie al centro ed a misura di famiglia. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo, ha iniziato a dare attuazione agli obiettivi prefissati. Difatti, su proposta del vicesindaco con delega al decoro urbano, Mimmo Landi, e del consigliere comunale con delega alle Periferie, Giusy Pizzano, la Giunta comunale ha approvato il 1° lotto di lavori da 60.000 euro per sostituire le giostrine in vari punti della città. Ne seguirà un secondo dall’importo complessivo di 45.000 euro».

Questa la nota stampa di Palazzo di città.