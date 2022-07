Indennità di Giunta, l’appello di Oscar Lui (Abc): “versare la differenza in un fondo per aiuti economici a famiglie e imprese di Atripalda”

Da ieri pomeriggio gira sui social questa delibera del comune di ATRIPALDA, Nr 84 del 6.7.2022, nella quale si mostrano gli stipendi che il sindaco e gli assessori riceveranno dal 2022 al 2024.

INNANZITUTTO UNA PREMESSA:

Con una breve ricerca online potrete notare che non è un atto unilaterale della giunta atripaldese ma una decisione governativa.

Vi lascio il link a un documento esaustivo dal sito ANCI (associazione nazionale comuni italiani)

Quindi almeno in teoria è OBBLIGATORIA.

Quindi nessuno vuole dire “Eh, vi siete aumentati lo stipendio, gaglioffi!!!”.

Tuttavia il mio APPELLO va alla classe politica atripaldese.

In un momento di difficoltà così alto, con le famiglie italiane in enormi difficoltà economiche, sarebbe un gesto nobile e cavalleresco se istituiste un fondo per aiuti economici a famiglie e imprese di Atripalda, andando a versare la differenza tra il nuovo stipendio e quello precedente.

Con meccanismi estremamente trasparenti, con accesso agli aiuti fatto mediante criteri economici (fasce basse, isee etc etc) e controlli…

Magari una seconda parte potrebbe essere devoluta alla pro loco per attività sul territorio.

Non sono un esperto ma parleremmo di circa 71000 euro sul biennio 22-23 devoluti alla causa cittadina (vedi conteggi excel)

Ho considerato 1 assessore oltre a sindaco e vicesindaco.

Tuttavia il vicesindaco è anche assessore e quindi forse prende “doppia paga” (che per sicurezza e tenermi basso non ho inserito nei calcoli).

Ovviamente ho contato da AGOSTO 2022 lasciando libero LUGLIO 2022.

Ho considerato tutti come lavoratori e non in aspettativa.

Immaginando che diventi strutturale, parliamo di altri 210000 euro per i restanti tre anni di mandato.

Una somma discreta che può davvero essere una boccata d’ossigeno per il nostro paese…

Ancora mi rivolgo alla classe politica atripaldese…

Tutti voi, fate politica per PASSIONE. Avete già di che vivere dignitosamente, un lavoro stabile e una vita felice (ve lo auguro sinceramente)

Sarebbe bello guadagnare il giusto (non ho detto devolvete tutto, ho detto devolvete la differenza). Sono soldi che non servono, regalati dallo stato. Sarebbe bello aiutare i vostri elettori in primis e i cittadini in difficoltà.

Nessuno deve restare indietro.

Infine ai cittadini che mi diranno:

“Ma pecche’ tu avissi fatto”?

Vi dico una cosa, adesso posso perché siamo fuori dalla campagna elettorale. Qualora fossi stato eletto assessore la mia idea era quella di usare i soldi che avrei guadagnato per comprare dei libri universitari di informatica (di Tanenbaum innanzitutto) da devolvere alla biblioteca (ahhhh…se ne avessimo una :-D). Ma adesso che ho visto le cifre ( e che non conoscevo) c’è abbastanza per coprire 1 borsa di studio tecnica all’anno con corsi internazionali di informatica a eventuali studenti meritevoli e nostri concittadini (Certificazione Cisco, Oracle, Pearson Vue, Itil….a scelta del ragazzo).

Ancora a quelli che mi diranno:

“Si vabbe lo dici adesso per fare il figo”

E’ vero? E’ falso? Ehhhh non lo saprete mai…non sono stato eletto io :-D

Grazie dell’attenzione e grazie soprattutto all’Amministrazione