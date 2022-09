Elezioni Politiche 2022, Petracca e Iannace ad Atripalda mercoledì 21 settembre

In vista delle Elezioni Politiche del 25 settembre prossimo, i rappresentanti delle forze di centrosinistra di Atripalda e della Valle del Sabato incontrano i candidati ai collegi uninominali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. L’appuntamento è in programma per mercoledì, 21 settembre, alle ore 20.00, presso Taverna Rock, in piazza Sparavigna, ad Atripalda.

All’appuntamento parteciperanno Maurizio Petracca, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Avellino, e Carlo Iannace candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale di Avellino e Benevento.

Interverranno i dirigenti, gli amministratori ed i simpatizzanti delle forze della coalizione di centrosinistra.

Si invita la cittadinanza tutta a partecipare.