Lampade votive spente al cimitero: nota del circolo Pd di Atripalda

Per l’episodio di oggi di interruzione del servizio delle lampade votive nel cimitero, e le successive reazioni, dobbiamo necessariamente evidenziare come, ancora una volta, l’amministrazione comunale si sia fatta cogliere di sorpresa dalle normali conseguenze delle sue decisioni, a discapito dei cittadini. Da quello che appare evidente della questione, l’amministrazione aveva deciso da tempo di affidare il servizio di lampade votive alla società in-house testardamente voluta, con cambio di gestione a partire dal primo gennaio 2024. Ebbene nella mattinata di oggi, dopo cinque giorni, ci si è ritrovati con l’interruzione della fornitura di energia elettrica, senza aver predisposto nè il subentro nel contratto esistente nè l’attivazione di nuova fornitura elettrica. Si è corso ai ripari, dopo la dovuta segnalazione di cittadini e dei consiglieri di minoranza, con il posizionamento di un generatore a fine mattinata, una soluzione evidentemente di emergenza, che sa di improvvisazione e non certo di programmazione. Ma ció che ci sentiamo di stigmatizzare più di tutto sono i toni utilizzati dal sindaco nel suo tentativo di replica, in cui prova a schernire la minoranza consiliare, rea di aver segnalato l’episodio (e certamente per questo indotto a velocizzare una soluzione seppur emergenziale), e soprattutto provare velatamente a limitare gli spazi della diffusione giornalistica di notizie (evidentemente a lui sgradite).

Comunicato stampa circolo PD Atripalda