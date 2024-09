Festeggiamenti San Sabino: dodici sindaci omaggiano il Santo Patrono. I ringraziamenti dell’Amministrazione di Atripalda

Sì sono concluse le celebrazione religiose e civili in onore di San Sabino Vescovo, il nostro Santo Patrono. Si ringraziano don Luca Monti, don Ranieri Picone, il Comitato Festa, per aver contribuito a tenere in vita una fondamentale e preziosa tradizione della nostra Atripalda. Si ringraziano, inoltre, i sindaci di Serino, Mercogliano, Aiello del Sabato, Cesinali, Santo Stefano del Sole, Santa Lucia di Serino, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Pratola Serra, Sorbo Serpico, Salza Irpina e Santa Paolina, per aver partecipato in veste istituzionale alla processione di San Sabino, ricambiando quanto fatto dal nostro sindaco Avv. Paolo Spagnuolo in occasione delle feste patronali dei rispettivi comuni. Le fasce tricolori della Valle del Sabato hanno voluto inaugurare una nuova e buona pratica istituzionale che prevede la partecipazione degli stessi, in veste ufficiale, ai festeggiamenti in onore dei SS. Patroni, con l’obiettivo di diffondere ulteriormente le tradizioni culturali e religiose nelle varie comunità. Momenti importanti della nostra comunità non possono essere minati da polemiche sterili, inconsistenti e strumentali. La comunità tutta si identifica e resta unita nella fede verso il Santo Patrono.