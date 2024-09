Torna il doppio senso di marcia in via Salita Palazzo: le critiche di Abc

A seguito della conclusione della fase sperimentale, effettuata collaborazione con la Polizia Municipale, si è determinato quanto segue: Nella giornata di domani, 16 settembre, sarà ripristinato il doppio senso di marcia in via Salita Palazzo dall’incrocio con piazza Municipio fino all’incrocio con via Orto dei Preti . Pertanto le autovetture provenienti da via Serino potranno di nuovo percorrere via Salita Palazzo in direzione piazza Municipio. Resta, invece, confermato il senso unico su via Belli.

Così un comunicato dell’Amministrazione. Ma Abc critica:

“Solo i morti e gli stupidi non cambiano mai opinione” diceva ‘a buonanima di James Russel Lowell Ma sull’esperimento del senso unico di Via Belli siamo stati facili profeti Era ovvio che sarebbe stato un fallimento Tutto questo per fare il “piacere” di poter far parcheggiare lungo la carreggiata… A questo punto oltre a tornare indietro bisognerebbe impedire il “parcheggio”…lungo la strada e lasciare la carreggiata libera in entrambi i sensi, non a chiacchere, ma il con blocchetto in mano. Altrimenti si torna indietro Nella solita routine Nella solita babele”.