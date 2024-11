Puc, la giunta Spagnuolo adotta lo strumento urbanistico dopo un iter durato 13 anni

Dopo tredici lunghi anni di attesa la giunta Spagnuolo adotta il Piano urbanistico comunale. L’esecutivo, guidato dal sindaco Paolo Spagnuolo, ha avviato così l’iter di adozione del nuovo strumento urbanistico consultabile sul sito istituzionale dell’Ente.

«Stiamo parlando dell’ennesimo risultato raggiunto da questa amministrazione – tiene subito a precisare il primo cittadino -. Un importante obiettivo raggiunto perché bisogna ricordare che l’iter è iniziato nel 2011». L’affidamento dell’incarico al progettista Pio Castiello, con l’amministrazione Laurenzano, risale infatti al 24 gennaio 2011. La fase partecipativa è avvenuta nei mesi di settembre e di novembre 2014, con successiva presa d’atto del 20 aprile 2017. Il nuovo Piano Urbanistico riappare nella programmazione dell’Ente il 21 ottobre 2022, con l’aggiornamento della cartografia in funzione delle modifiche urbanistiche e normative intervenute. «Dobbiamo anche ricordare che il Prg era stato approvato nel 2002 – prosegue -. Nel 2016 con la mia amministrazione furono recepite le indicazioni nell’ambito della fase partecipazione. In realtà poche indicazioni che furono ritenute valide e tutte recepite con delibera di giunta del 2016. A cui seguì una presa d’atto del piano».

Ora i cittadini hanno sessanta giorni di tempo, dalla pubblicazione sul Burc della Regione Campania prevista per lunedì 18 novembre, per presentare osservazioni. Previsto anche un incontro pubblico, prima dell’approvazione del Puc in Consiglio, di presentazione con la partecipazione del progettista architetto Pio Castiello «per far sì che cittadini e associazioni possano formulare le osservazioni. Un’ulteriore fase partecipativa, che è facoltativa, ma che noi riteniamo opportuna farla. Osservazioni che poi saranno recepite dalla giunta, se accettate adeguatamente motivate. Poi proseguirà l’iter».