Renzulli (Abc): “intitoliamo quella strada al sindaco Carmine Nazzaro”

L’intervento di miglioramento della circolazione stradale nei pressi dell’accesso laterale al parco delle Acacie, la strada di collegamento tra Via Ferrovia e Via Appia, portata a termine dall’amministrazione comunale con fondi della Provincia, ci consegna un’arteria stradale di grande valenza. Ma la nuova strada non ha un nome. In realtà non lo ha mai avuto. Noi come ABC Atripalda Bene Comune proponiamo di intitolare la strada al Dottor Carmine Nazzaro. Già Sindaco di Atripalda. Il nostro illustre cittadino fu nominato come primo sindaco nel dopoguerra, per poi ESSERE riconfermato per un secondo mandato. Una figura di grande valore umana e professionale. È tra i fondatori della Clinica Villa Carolina, oggi Santa Rita. È tra i promotori della nascente Società Filoviaria Irpina. L’amore per la sua città lo spinse a fondare nella tenuta di famiglia, in Contrada Fornace, la prima clinica atripaldese. Carmine Nazzaro fu medico ortopedico e professore universitario e si dedicò a curare i suoi concittadini con l’umanità e la bontà che da sempre lo hanno contraddistinto. Fu prestato alla politica e nel 1944 gli fu affidata una città devastata dalla guerra e in piena crisi. Fu premiato nelle successive elezioni del 1947, segno che la sua amministrazione fu apprezzata dai cittadini di Atripalda. Chiediamo dunque al Sindaco e alla Giunta di istruire la pratica per iniziare l’iter burocratico necessario affinché sia intitolata la nuova strada al Dottor Carmine Nazzaro, nostro illustre cittadino alla presenza dei discendenti.