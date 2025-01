L’ultimo abbraccio di Atripalda al professore e banchiere Pellegrino Capaldo. Foto

«Ci ha insegnato che quando il pane è buono deve esserlo per tutti». Lacrime e commozione nel giorno dell’addio al professore emerito de La Sapienza e banchiere Pellegrino Capaldo, venuto a mancare martedì scorso a Roma all’età di 85 anni.



Bandiere a mezz’asta al Comune e lutto cittadino nella giornata dell’addio. Intorno alla moglie Silvia, ai figli Giuseppina e Antonio, e alla famiglia Capaldo, si è stretta l’intera comunità che ha gremito la chiesa madre di Sant’Ippolisto, dove si è svolta la funzione religiosa officiata dal parroco, don Luca Monti, dopo che, in mattinata, si erano svolti i funerali a Roma. La salma è stata poi tumulata nel cimitero di Atripalda. Per il sindaco Paolo Spagnuolo: «Non sarà dispersa la sua eredità. Aveva una revisione per il paese, non ha a caso ha chiesto di essere seppellito qui dove tutto è iniziato. Un vero benefattore». Martedì, sempre nella chiesa madre, la messa del settimo alle ore 18.30.