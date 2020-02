Sabato incontro letterario con Gerardo Bruno nella chiesa di San Nicola promosso da Velecha

Fa nuova tappa ad Atripalda Gerardo Bruno, autore di una seconda pubblicazione sulla storia dei Sanniti. L’argomento trattato questa volta ruota intorno alla figura del grande guerriero sannita Gaio Ponzio.

La resa del Guerriero è il titolo dell’opera in cui riecheggiano grazie alla grande passione dell’autore le gesta del comandante in capo dei Sanniti durante la Seconda guerra sannitica ricordato anche da Tito Livio.

Oltre all’autore parteciperanno l’ex delegato alla Cultura ed ai BBCC del comune di Atripalda, Lello Barbarisi, oggi presidente dell’associazione Velecha, Pierina De Simone archeologa, Marco Vitale archeologo, e Gerardo Troncone, studioso di storia romana.

L’appuntamento è per Sabato 8 febbraio alle ore 17:00 nella chiesa di San Nicola da Tolentino in via Roma ad Atripalda.