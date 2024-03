Biblioteca comunale Cassese: spazi laboratoriali e culturali, postazioni di coworking e nuovo orario

Spazi laboratoriali e culturali, postazioni di coworking e nuovo orario alla Biblioteca comunale “Leopoldo Cassese”.

Cambia l’orario di apertura dell’edificio ubicato nella villa comunale “Don Giuseppe Diana”: un nuovo orario di apertura settimanale per meglio corrispondere alle esigenze degli studenti e dei ricercatori. Dal lunedì al venerdì sarà aperta dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 16 alle ore 19.

Rivoluzione per i giovani anche con il progetto “Ram – reti attive di memoria” con il quale il Comune del Sabato ha incassato 120mila euro.

«Fondi incassati dal Ministero delle Politiche giovanili – spiega Andrea Montuori consigliere delegato alle politiche giovanili e capogruppo di maggioranza “Attiva Atripalda” –. Il progetto “Ram- reti attive di memoria” prevede la realizzazione nell’ex sala consiliare, già oggetto di un altro intervento di riqualificazione, di spazi laboratoriali e culturali curati dal Forum dei giovani, dal liceo scientifico “De Caprariis” e dalle associazioni atripaldesi Laika e CambiaMenti. Le risorse saranno impiegate anche nel potenziamento dei servizi già presenti nella nostra biblioteca con azioni come la consultazione e il prestito digitale. Verrà prevista inoltre l’installazione di postazioni di coworking utili non solo ai giovani ma anche ai liberi professionisti. Infine una rivoluzione ha riguardato anche l’orario di apertura dal lunedì al venerdì. Atripalda è attiva sulle politiche giovanili».

L’ex sala consiliare diventerà luogo polifunzionale autonomo «separato fisicamente dalla biblioteca con un muro – illustra il delegato alla cultura Raffaele Barbarisi – con possibilità di essere utilizzata separatamente dalla biblioteca perché avrà accessi esclusivi dedicati. E quindi di essere utilizzata in orari a prescindere dal funzionamento della biblioteca. Così eventi, convegni, conferenze e proiezioni si potranno svolgere anche nelle giornate di sabato e domenica, non essendoci più la promiscuità con la biblioteca e la sala sarà concedibile».