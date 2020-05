Ciclismo, l’A.S.Civitas presenta il veterano Michele Venezia

Gli sportivi in generale stanno vivendo questo periodo con la consapevolezza di un momento molto particolare causa covid-19. Ma è in questi momenti saper reagire con maggiore tenacia, tenacia che non manca agli atleti del sodalizio atripaldese “A.S.Civitas-Profumeria Lucia”. Pedalare, sudare, faticare: è questa l’estate che si presenta per gli atleti. Con la stagione calda s’intensificano gli allenamenti per gli amanti delle due ruote. L’A.S.Civitas-Profumeria Lucia, scommetterà sui suoi corridori per cercare d’affermarsi, come già fatto negli anni passati. L’obiettivo è quello di raggiungere buoni risultati, puntando soprattutto non solo su atleti emergenti ma anche su ciclisti esperti che hanno anni di esperienza alle spalle e caratteristiche per farsi valere. Parliamo di Michele Venezia, classe 55’’, settantacinque chili per 170 cm di altezza. Michele, in sella allA sua bici mette tutta la sua esperienza agonistica per mantenere la posizione, un “duro’’ che non molla facilmente. Tutto il mondo sportivo ora attende che si torni alla normalità, dove ognuno possa praticare il proprio sport preferito liberamente senza restrizioni. Domenica 31 maggio, salvo imprevisti sarà presentato presso la sede di Profumeria Lucia il team al completo con foto di rito.