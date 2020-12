Ciclismo, ad Atripalda nasce il Team Eco Evolution Bike

L’emergenza sanitaria covid-19 ha destabilizzato la vita di tutti e di chi pratica qualsiasi forma di disciplina sportiva. Compresa quella della società di ciclismo, degli atleti e la vita di tutti gli appassionati. Nonostante tutto c’è chi progetta il ritorno del ciclismo nostrano. Una nuova squadra irrompe nel panorama ciclistico irpino. La nascita di questo nuova formazione nel panorama ciclistico è avvenuta grazie all’impegno dell’azienda atripaldese Mielepiu, leader nella vendita di prodotti idro-termpo-sanitari. Un progetto fortemente ideato e portato avanti da Marco Miele che ricoprirà il ruolo di presedente onorario, che si è avvalso dalla collaborazione di tre suoi collaboratori: l’esperto Giuseppe Albanese che ricoprirà il ruolo di presidente, il vice Pasquale Manna, Pellegrino Tozzi come segretario, mentre come direttore sportivo e consiglieri scelti i fratelli Marco e Adolfo Rodia. Da qui nasce una nuova realta ciclistica: l’ASD Team Eco Evolution Bike. Un progetto strutturato e articolato che risponde all’esigenza e all’iniziativa di un gruppo di appassionati e amici di far crescere sempre più la pratica ciclistica in un territorio, come la verde Irpinia, che sembra fatto apposta per la bici: colline, splendide vedute paesaggistiche, vigne, noccioleti, castelli e tanto altro. La mission del team Eco Evolution Bike sarà proprio quello di sviluppare e promuovere il territorio attraverso una serie di eventi, iniziative e attività che potranno spaziare dalla pratica agonistica al cicloturismo individuale e molto altro ancora. Condivisione, spirito di gruppo e divertimento sono i tre capisaldi di questo progetto ambizioso, che fa leva sul desiderio di partecipazione senza alcuna pretesa da parte della società in termini di risultati agonistici. Un attento codice etico e comportamentale disciplina l’attività dei tesserati, chiamati a sottoscrivere i valori di base, il rispetto delle normative sulla tutela della salute e a rispettare l’ambiente. Il sodalizio avrà come main sponsor, oltre a Mielepiu come principale, la nipponica Mitsubishi, la multinazionale Fondital e Refinair. Nei giorni avvenire, ultimate la documentazione societaria, ci sarà la presentazione dello staff del Team al completo di tutto l’organico.