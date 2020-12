Lavori di disostruzione caditoie stradali ad Atripalda: iniziato ieri mattina l’intervento lungo via Appia

«Iniziati stamattina i lavori di disostruzione di tutte le caditoie della città di Atripalda. Grazie all’interessamento diretto del consigliere Costantino Pesca». Ha preso il via nella cittadina del Sabato l’atteso intervento di pulizia delle caditoie stradali per scongiurare i continui allagamenti. Ad annunciarlo su Facebook con tanto di foto a corredo è il delegato ai Lavori pubblici Salvatore Antonacci, che congiuntamente al delegato all’Ambiente ha dato il via all’intervento che ha mosso i primi passi lungo via Appia.

Una squadra di operai ha aperto e ripulito ad uno ad uno i tombini lungo la traffica arteria che con le abbondanti piogge si allega in più pinti mettendo in pericolo il transito di auto e pedoni.

In poche ore di lavoro gli operai hanno riempito un camioncino di materiale che ostruiva le caditoie.

Il servizio interesserà circa 500 caditoie stradali ubicate dal centro alle periferie. A disposizione dell’intervento Palazzo di città ha stanziato una somma di 12.500,00.

L’ultimo intervento di disostruzione risale al 2018. Un intervento atteso visto che con i continui nubifragi il rischio allagamenti si fa sempre più concreto soprattutto in alcune strade molto trafficate come appunto via Appia. Sono centinaia le caditoie completamente ostruite in tutta la città. Il pericolo che puntualmente si registra in caso di forti piogge, è che i sistemi di captazione delle acque piovane attualmente ostruiti da erbacce, terriccio, foglie secche e rifiuti di ogni genere come carte e mozzoni di sigaretta non riescano a “tamponare” le precipitazioni copiose. Così il Comune ha ingaggiato una vera e propria corsa contro il tempo per scongiurare la possibilità di disastrosi nuovi allagamenti. Le maggiori criticità si registrano anche lungo via Roma e nel centro storico della città. Problemi anche nelle traverse dia via Appia dove un gran numero di caditoie sono completamente ostruite dalle foglie secche. Secondo le stime del Comune le caditoie, i pozzetti e le griglie ostruite sono circa 500, una bella gatta da pelare per l’impresa che si è aggiudicata i lavori che dovrà far fronte ad un lavoro intenso per tenere sgombre le strade dall’acqua ma anche dalle polemiche che puntualmente, dopo un allagamento, impazzano sui social.

Infine il responsabile del IV Settore Ambiente, geometra Vincenzo Caronia, con determina di settore ha proceduto a liquidare alla ditta individuale “Romano Antonio”, con sede in Santo Stefano del Sole, l’importo complessivo di 2.490,00 oltre iva aggiudicato per il servizio di potatura e di taglio di alberi a contrada Alvanite, nelle strade rurali ed in prossimità delle scuole.