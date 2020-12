Ciclismo, serata di presentazione per l’ASD Team Eco Evolution Bike

Presentazione in grande stile, colori sgargianti, voglia di sudare e pedalare e soprattutto alimentare e rilanciare una passione genuina per il ciclismo. Il tutto, nella splendida cornice della sala convention dell’azienda MielePiù che ha prima dato vita e poi affiancato come sponsor il neonato team di primo piano nel panorama ciclistico amatoriale: l’ASD Team Eco Evolution Bike. La cerimonia di presentazione si è svolta nel rispetto delle restrizioni covid-19. A salutare gli atleti, il presidente Giuseppe Albanese che dopo aver dato il benvenuto ha ricordato a tutti che il team Eco Evolution Bike non è nata solo per la competizione ma vuole innanzitutto fare squadra. Per fare questo c’è bisogno che tutti s’impegnano al massimo e siano rispettosi nel trasmettere quei valori che permettono a tutti di affrontare e superare le difficoltà della vita. A fare gli onori di casa il dottor Marco Miele che oltre a regalare una serata conviviale a tutti i presenti ha sottolineato che: la nascita di questa squadra nasce, un progetto partorito cresciuto in bicicletta, durante una delle tante pedalate fatte assieme a uno dei suoi collaboratori Giuseppe Albanese che con la sua tenacia ha fatto appassionare anche altri due collaboratori: Pasquale Manna prima e Pellegrino Tozzi in seguito. La serata entra nel vivo con la presentazione degli atleti e con la consegna delle divise sponsorizzate che sfoggeranno per le strade della verde Irpinia e non. Svelata la nuova divisa sgargiante dal colore nero con richiami blu dove risalta il giallo del principale sponsor MielePiù, il rosso Mitsubishi e Fondital e il verde/blu Refinair. Alla guida del team il presidente Giuseppe Albanese affiancato dal vice Pasquale Manna, segretario Pellegrino Tozzi, direttore sportivo Marco Rodia e infine come consigliere Adolfo Rodia.

Questi gli atleti: Alberto Pisano, Mario Venezia, Francesco Ricci, Alfonso Alvino, Carlo Taccone, Nicola Marzocchella, Annalisa Albanese e Anna Capriolo. Infine, il momento clou della serata, un brindisi al nuovo team sportivo atripaldese.