Centro vaccinale di Atripalda, il Prc replica al sindaco: “orgoglio e pregiudizio”

Non sappiamo proprio di che cosa possa andare orgoglioso il sindaco di Atripalda, il quale si è detto tale per “ aver dato il via alla vaccinazione degli over 80” nella giornata di ieri. Forse del fatto che Atripalda sia stato l’ultimo Comune ad essere partito con le vaccinazioni anti- COVID, mentre più di un centro si avvia ormai verso il secondo turno, quello del richiamo? E ciò a causa delle scelte scriteriate operate in un primo momento proprio da lui che, unico tra tutti i sindaci interessati, non aveva predisposto una sede accessibile, come sarebbe stato doveroso, visto che la platea coinvolta vede al proprio interno numerose persone con difficoltà di deambulazione.

Oppure è orgoglioso del fatto che solo poco più della metà degli aventi diritto, fra Atripalda e i Comuni vicini, abbia finora prenotato la somministrazione e che ieri appena un centinaio di essi abbia raggiunto il centro vaccinale? Se è vero che i bilanci si fanno alla fine, è altrettanto vero che si tratta di segnali oggettivi e per niente incoraggianti.

Invece di abbandonarsi a vacue espressioni di vanagloria, Spagnuolo impieghi questi giorni per rivolgersi direttamente alla popolazione (abbandonando, una volta tanto, la torre di avorio in cui è storicamente rinchiuso e utilizzando a tal fine tutti gli strumenti a sua disposizione) e per agevolare concretamente l’afflusso al centro vaccinale della popolazione interessata. Si esprima una volta tanto con un minimo di passione civile, e non come un automa. Non chiediamo che vada casa per casa, come pure altri sindaci hanno fatto, soprattutto durante il lockdown, ma semplicemente che restituisca un po’ di quella fiducia e di quella considerazione che questa città gli ha tributato, facendogli l’onore di individuarlo quale proprio rappresentante. Chiediamo troppo?

Luigi Caputo – Partito della Rifondazione Comunista -Atripalda

Federazione PRC Avellino