Caputo (Prc) incalza Spagnuolo: “Berlusconiani fuori tempo massimo”

Il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, è liberissimo di “buttarsi a destra”, come avrebbe detto Totò. Per lui, che nel corso degli anni ha frequentato o saltabeccato presso quasi tutto l’arco parlamentare, l’approdo alla destra sarebbe oltretutto un ritorno alle origini. Nessuna meraviglia, quindi.

Tuttavia dovrebbe farlo rispettando l’intelligenza dei suoi concittadini e senza ricorrere a grossolane mistificazioni. Quella di Berlusconi “perseguitato dai giudici”, tesi che, stando alle cronache giornalistiche, avrebbe egli sostenuto nell’ultimo Consiglio Comunale nel commemorare il leader di

Forza Italia, è una leggenda a cui possono prestare fede cortigiani e incensatori del defunto, non il primo cittadino, per di più uomo di legge, di una comunità locale.

Non è infatti il numero delle inchieste a carico di una persona che qualifica l’esistenza di un complotto ai suoi danni o definisce l’ipotetica attitudine vessatoria della magistratura, bensì, insieme all’estensione degli interessi e delle attività (nel caso di specie enormi) della persona in questione, la correttezza e la fondatezza delle inchieste stesse. La correttezza è comprovata dalle garanzie delle quali Berlusconi, come e probabilmente più di ogni altro cittadino italiano, ha potuto godere.

Per la fondatezza parlano invece gli sviluppi e gli esiti, anche parziali, delle inchieste: una condanna definitiva per frode fiscale (scontata usufruendo del ricorso alla pena alternativa dell’affidamento ai

servizi sociali), nove proscioglimenti per intervenuta prescrizione (il che non significa, ovviamente, colpevolezza, ma neppure innocenza), quattro procedimenti in corso al momento della morte (fra i quali quello per i gravissimi attentati di mafia del 1992/83), insieme a proscioglimenti e

assoluzioni strappati in molti casi in modo rocambolesco grazie a una

pletora di modifiche legislative e depenalizzazioni (le cosiddette “leggi

ad personam”), volute dal suo partito e dai suoi alleati. È decisamente un

ben strano perseguitato quello che dispone del potere di cambiare a

proprio piacimento le norme che dovrebbero essere applicate dai suoi

“persecutori”.

Quello che l’ex cavaliere e la sua parte politica hanno combattuto nel

trentennio appena trascorso è in realtà un corpo a corpo con il principio,

già borghese, di uguaglianza di fronte alla legge, che essi hanno cercato

di scardinare con tutti i mezzi a loro disposizione, leciti e meno leciti.

Il mito di un Berlusconi perseguitato dai giudici è servito a galvanizzare

quella borghesia diffusa, abituata a muoversi ai confini della legalità,

che in lui ha trovato non solo l’eroe eponimo a lungo atteso, ma un

eversore su cui contare per far prosperare i propri affari e celebrare una

rivincita di classe dopo aver subito la cessione di quote di potere e le

conquiste della classe operaia degli anni Sessanta/ Settanta e dopo il

sussulto legalitario dei primissimi anni Novanta.

In mezzo, i dorati anni Ottanta, quelli del “laissez faire”, che avevano visto i ceti possidenti ristabilire il proprio dominio, talvolta un vero e proprio tallone di ferro, sulla classe lavoratrice. Che poi una parte di quest’ultima (in misura in realtà, almeno inizialmente, di molto inferiore rispetto a

quanto raccontato dalle narrazioni dominanti), si sia lasciata irretire dalle

sirene berlusconiane e del centro-destra tutto, complici la crisi del

sindacato e il vuoto (non assoluto ma relativo, grazie alla nascita di

Rifondazione Comunista, ma pur sempre un vuoto), apertosi a sinistra in

seguito al suicidio del più forte partito comunista dell’Occidente, non

muta la sostanza della questione.

La nobilissima massima latina “de mortuis nihil nisi bonum” presuppone,

per essere pienamente rispettata, un tono di continenza e di sobrietà da

parte degli estimatori del “de cuius”. Precisamente ciò che è mancato nel

nostro Paese nei giorni appena trascorsi, con grande costernazione di

osservatori ed organi di informazione esteri. ” Le esequie e il lutto

deciso con protervia dal governo Meloni confermano che prevale la

concezione che al potere tutto è lecito. È stato organizzato uno show a

reti unificate che ha abbassato la capacità critica (….) Stupore e

amarezza non bastano perché la sostanza è politica, parla di una destra

che, arrivata al potere, lo vive come rivalsa e assenza di limiti, anche

costituzionali” ( A. Grandi, “Il Manifesto”, 20 giugno).

Il punto più basso della colossale kermesse che ha accompagnato i funerali di Berlusconi si è toccato con i beceri cori anticomunisti urlati in piazza del Duomo a Milano. Sono stati questi ultimi, e non le critiche argomentate formulate da quanti non si sono mai piegati al sistema di potere berlusconiano, ad aver violato il rispettoso contegno che deve caratterizzare il momento del lutto.

Come ha affermato il segretario nazionale del PRC, Maurizio Acerbo, “orgogliosi di essere stati dall’altra parte della barricata, ringraziamo per quei cori anticomunisti che ci onorano. I nostri principi, valori e programmi sono l’antitesi del berlusconismo. Se il centrosinistra ha

combattuto e poi governato con Berlusconi, condividendone e realizzandone

i programmi, noi abbiamo invece contrastato gli interessi e le logiche che

Silvio Berlusconi rappresentava e il modello sociale che proponeva”.

Luigi Caputo

Partito della Rifondazione Comunista – Atripalda

Federazione Provinciale Avellino