Costituito l’Ufficio di progettazione per l’intervento di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale di Atripalda. La messa in sicurezza in piazza Umberto I, in piazza Garibaldi e nel parco delle Acacie con specifico la riqualificazione dell’area che circonda la fontana artistica a ridosso del Monumento ai caduti, i locali artigianali comunali di piazza Garibaldi ed i servizi igienici e ii ulteriori locali siti nel parco delle Acacie ha richiesto a Palazzo di città la costituzione dell’Ufficio di progettazione e di direzione dei lavori. A costituire il gruppo di progettazione presso l’Utc di piazzetta Pergola sono il geometra Felice De Cicco, Responsabile del II Settore – Servizio I Lavori Pubblici quale responsabile dell’attività di programmazione, progettista, direttore dei lavori e Rup (Responsabile Unico del Procedimento); il geometra Alfredo Berardino Responsabile del II Settore – Servizio II Manutenzione e Patrimonio quale collaboratore per gli aspetti tecnici e realizzativi nonché verificatore e validatore e infine l’architetto Giuseppe Cocchi, funzionario presso l’Ufficio tecnico comunale di piazzetta Pergola, quale addetto alle attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici. Una costituzione necessaria al fine di provvedere alla redazione degli atti necessari per l’avvio e la realizzazione delle tre opere che punto a riqualificare l’area che circonda la fontana e il Monumento ai Caduti che presenta aiuole sconnesse e buche insidiose, i locali comunali artigianali in piazzetta Garibaldi ed infine i servizi igienici e i locali siti nel parco delle Acacie che sono a servizio del parco e della fiera settimanale del giovedì.

A disposizione un contributo concesso al comune del Sabato dal capodipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di 90.000 euro «per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” per l’ano corrente.

La giunta del sindaco Giuseppe Spagnuolo intende procedere anche ad una serie di altri interventi per il completamento della messa in sicurezza di Parco delle Acacie. Si procederà alla realizzazione di alcune aree per il miglioramento delle attività mercatali e dei fruitori del polmone verde di via Ferrovia, attività connesse al miglioramento della sicurezza. Il tutto per l’ importo complessivo di 18mial euro. A disposizione i fondi per l’attività connesse al miglioramento della sicurezza stradale. Un parco finito più volte al centro di polemiche per la scelta dell’amministrazione di ricoprire con catrame le vecchia pavimentazione divenuta in alcuni tratti pericolosa in modo da consentire lo svolgimento in sicurezza del mercato del giovedì.