Plesso scolastico Nicola Adamo di Atripalda: disposte nuove analisi geologiche

Una relazione geologica e indagini geognostiche integrative per i lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico “Nicola Adamo” di via San Giacomo di Atripalda. L’Amministrazione Spagnuolo ha deciso di procedere all’affidamento del servizio professionale di “redazione della relazione geologica integrativa”, così come richiesto dal raggruppamento temporaneo di progettazione, mediante “trattativa diretta” sul portale telematico MePA, consultando un professionista di comprovata esperienza mediante acquisizione di un preventivo di spesa a ribasso di 4.959,74 euro.

Palazzo fi città mesi fa ha già affidato la progettazione definitiva ed esecutiva al raggruppamento temporaneo denominato “R.T.P. Archiliving s.r.l. Tomasone associati” – con sede in Ferrara per un importo complessivo di 62.436,13 euro.

L’entità totale dei lavori è stimata, dal progetto preliminare, in 2.430.000,00 euro per effettuare un adeguamento sismico alla scuola dell’Infanzia “Adamo” che fa parte dell’Istituto comprensivo “De Amicis-Masi”.

L’Amministrazione nel 2018, con delibera di Giunta, candidò il plesso scolastico all’ “Avviso pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico”, per ottenere il contributo per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica sull’intero complesso edilizio per un livello LC2. Con Decreto della Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica del Miur nel luglio 2018 il Comune del Sabato incassò l’importo di 14.362,50 euro, a fronte di un cofinanziamento con fondi di bilancio comunale di 10.000,00 euro, per le verifiche di vulnerabilità sismica e per l’importo di 73.268,97 euro, a fronte di un cofinanziamento con fondi di bilancio comunale di 51.000,00 euro, per l’eventuale progettazione di un intervento di adeguamento strutturale.

Le indagini di vulnerabilità sismiche condotte ad un livello LC2 hanno rilevato un indice di rischio sismico dell’edificio inferiore a 0,8 per quattro dei cinque blocchi strutturali di cui si compone il complesso edilizio.