Ciclismo, rinnovata la sponsorizzazione

Per le società ciclistiche sono tempi di bilanci e rinnovi. Nonostante tutto, è stato un anno fantastico per il team atripaldese Eco Evolution Bike. Il successo d’immagine raggiunto in questo primo anno di attività è stato rilevante regalando emozioni e soddisfazioni. Sulle ali dell’entusiasmo, il team è già a lavoro per programmare l’attività per il prossimo anno. Nel frattempo si rinnovano gli accordi con gli sponsor. Palestra e bicicletta sono un’accoppiata vincente fin dalla nascita di questo sport. Un abbinamento naturale che si è radicato nella cultura ciclistica nel corso dei decenni. Anche per il 2022 è stata rinnovata la sponsorizzazione con il marchio Urban Fitness con sede in Corso Dante Alighieri 26/27 Benevento, leader italiano del fast fitness che conta oltre sessanta sedi in Italia che rappresenta per molti sportivi l’immagine vincente del benessere fisico. La società atripaldese è venuta alla ribalta in questo primo anno di attività per il modo di interpretare e praticare il ciclismo. Un ciclismo itinerante e sostenibile volto alla valorizzazione del territorio della nostra verde Irpinia e non. Durante quest’anno di brillante attività il team Eco Evolution Bike è stato sponsorizzato da importanti nomi come: ‘’Mielepiu’ , Fondital, Mitsubishi e Refineair. Tutti questi sponsor che ormai legano il loro nome a questa società, sono la più concreta dimostrazione dei dirigenti hanno fatto un buon lavoro e che la fiducia riposta nel loro progetto è più che giustificato. Il presidente del team Eco Evolution Bike Giuseppe Albanese, ovviamente ringrazia tutti gli sponsor per la fiducia che anche quest’anno ci hanno accordato. Il nostro team – commenta il presidente- intende crescere e ampliare costantemente obiettivi e dimensione. Il nostro partner ha compreso in pieno la nostra visione e intento di fare ciclismo e da questo punto di partenza siamo veramente felici di poter camminare ancora insieme per un ciclismo sano ed eco sostenibile. Sul piano sportivo abbiamo la grande ambizione di attirare gli interessi degli appassionati di ciclo-escursionismo volto alla scoperta e valorizzazione del territorio e lo vogliamo fare in modo sostenibile e continui. Cosi hanno costruito il nostro rapporto con i nostri partner che ci hanno dato fiducia. La filosofia del nostro gruppo è: ‘’Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo’’ . Dunque, nulla è lasciato a caso, ma tutto prosegue con tanto entusiasmo e passione da parte di tutta la squadra pronti per regalare momenti belli a colpi di pedalate in sella alla bicicletta in giro le strade della nostra verde Irpinia e oltre confini.