Il Comune realizza un’area di sgambamento in via San Lorenzo. Foto

“Una nuova e più grande area di sgambamento è stata realizzata in via San Lorenzo ( nella zona adiacente al parcheggio), per il benessere dei nostri amici a 4 zampe. Sappiamo tutti quanto hanno bisogno di correre e di socializzare tra loro, pertanto sono state recintate due superfici contigue destinate l’una ai cani di piccola taglia e l’altra ai cani di taglia medio- grande, entro le quali potranno divertirsi sotto la costante vigilanza dell’accompagnatore. Invitiamo tutti a rispettare il regolamento comunale per il benessere degli animali affisso all’ingresso delle due aree, con 5 semplici regole che non sarà difficile seguire se ci teniamo veramente a loro”. Ad annunciarlo è la consigliera delegata al Verde Anna De Venezia.