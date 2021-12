Paestum e i suoi templi cornice all’uscita cicloturistica del team Eco Evolution Bike

L’Avventura continua, i ciclisti del team atripaldese Eco Evolution Bike di nuovo in sella nel week end scorso. Nonostante il freddo (4°) giornata soleggiata, cielo sereno, l’assenza di vento ha accompagnato i ciclisti atripaldesi in una lunga pedalata da Salerno fino a Paestum andata e ritorno. Un modo divertente per godersi un tour nell’area archeologica dell’antica colonia greca Magna Grecia semplicemente pedalando. Ovviamente, non una gara contro il tempo né una prova di forza fisica, ma un’idea di lasciarsi distrarre da un contesto ambientale e culturale e la bicicletta diventa il mezzo ideale per il turismo lento, che interagisce a 360° con il territorio e le sue realtà. In Campania, il cicloturismo è in forte espansione. E’ proprio il turismo lento e sostenibile a spingere gli atleti del team atripaldese ad affrontarele difficoltà del presente, la fatica, il freddo, vento, pioggia, cadute e rinunce per trarre un pizzico di gioia e soddisfazione fisico/mentali. Ma, il ciclismo è anche questo. Gli atleti che hanno preso parte erano da: Adolfo Rodia, Marco Miele, Giuseppe Albanese, Alberto Pisano e la new entri Alfredo Preziosi. Dunque, la stagione più che soddisfacente volge al temine e la squadra tutta augura buone feste a tutti gli sportivi e non e in particolare a gli sponsor che hanno sostenuto questa bella realtà ciclistica atripaldese.