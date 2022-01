Ciclismo, il Team Eco Evolution Bike presenta la nuova squadra

La compagine atripaldese Eco Evolution Bike cresce e si rafforza. Per la nuova stagione targata 2022, riflettori puntati sui nuovi arrivi in particolare sulla new entry la lady Natasha De Feo di S. Michele di Serino, Giliberti Gennaro di Serino e gli atripaldesi Alfredo Preziosi e Angelo Ruocco. I nuovi arrivi andranno a completare la rosa dell’organico della squadra che presentiamo: Anna Capriolo, Annalisa Albanese, Mario Venezia, Carlo Taccone, Adolfo Rodia, Pasquale Manna, Marco Miele, Pellegrino Tozzi, Francesco Ricci, Alberto Pisani, Marco Rodia, Alfonso Alvino e Giuseppe Calabrese, quest’ultimo socio sostenitore e agonista nella categoria montain-bike. Al fianco dei confermati, vestiranno la divisa del team, i seguenti atleti non agonisti: Massimo Leone, Paolo Miele, Luigi Genovese. Tocca al DS Marco Rodia spiegare questi inserimenti: “Siamo una squadra che si è aperta al ciclismo sostenibile. Diamo il benvenuto a questi quattro atleti che sono sicuramente elementi di qualità con cui lavorare in ottica futura. Il progetto del team Eco Evolution Bike, dedicato allo sviluppo sostenibile, prosegue anche nel ciclismo, con la consapevolezza che anche il mondo dello sport possa contribuire in modo rilevante alle politiche ambientali in ottica di una maggiore salvaguardia e tutela del territorio. Dunque, un team rinnovato che cresce, un roster di sportivi di eccellenza formato da un giusto mix di giovani ed esperti bene amalgamati nel segno della condivisione degli obiettivi ciclo eco sostenibile.