Ciclismo, Maurizio Cipolletta il fondista dell’Eco Evolution Bike

“La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l’equilibrio devi muoverti”. Questa è la filosofia, ma non solo per lui, di Maurizio Cipolletta, new-entry del team atripaldese Eco Evolution Bike. Maurizio Cipolletta classe 69’, settantasette chilogrammi per 178 cm di altezza numeri da gladiatore è un ottimo passista, un fondista che ama le lunghe distanze e con buone doti anche sul passo.Nonostante il fisico possente, Maurizio è un corridore capace di spingere molto forte non solo in pianura ma anche su salite con pendenze non troppo impegnative. Originario di Sorbo Serpico, vive a Salza Irpinia. Ha iniziato a dieci anni, quando il papà, anche lui ciclista, gli ha regalato la prima bicicletta, un’Atala colore marrone.

”Ricordo che mi seguiva in macchina con il suo cronometro e m’incitava a pedalare, per me era nient’altro che un semplice divertimento ma con il passare degli anni è diventata una vera e propria passione. Il ciclismo mi piace perché non è uno sport qualunque, è una fatica positiva, propulsiva quasi come un motore trainante che mi spinge a fare sempre di più per migliorarmi e da quest’anno sono entrato a far parte di un fantastico team di persone e compagni eccezionali. Nel ciclismo non perde mai nessuno, tutti vincono nel loro piccolo, chi si migliora, chi ha scoperto di poter scalare una vetta in meno tempo dell’anno precedente, chi piange per essere arrivato in cima, chi ride per una battuta del suo compagno di allenamento, chi non è mai stanco, chi stringe i denti, chi non molla, chi non si perde d’animo, chi non si sente mai solo, questo è il ciclismo”.

Maurizio Cipolletta è un ciclista in forte crescita di maturità atletica e con tanti margini di miglioramento.