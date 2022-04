Ciclismo, Eco Evolution Bike presenta Gennaro Giliberti  

Dal calcio al ciclismo. Il direttore sportivo Marco Rodia presenta Gennaro Giliberti, new-entry nell’organico della compagine atripaldese Eco Evolution Bike. Giocava a calcio fino a cinque anni fa nei campionati dilettanti e anche bene, ma ha lasciato il mondo del pallone per intraprendere questa nuova disciplina sportiva.

“Il ciclismo, però, è stato sempre uno sport che seguivo in televisione e mi emozionava tanto – commenta Gennaro – ho iniziato pedalando su una mountain-bike, inseguito, grazie ad amici come Antonio Tafuro che già praticavano ciclismo da strada mi ha incoraggiato ad andare in bicicletta con più determinazione. Mi sono iscritto così nel team Avellino Road Club presieduto da Alfonso Di Grezia, e da qui è nata una vera e propria passione. Da quest’anno mi sono tesserato con il team atripaldese Eco Evolution Bike, composto da sportivi e amici fantastici”.

Gennaro, vive a Serino, divide la sua passione sportiva tra lavoro (tecnico Arpac) e affetti familiari. Classe 82’ per settanta chilogrammi per centosettantacinque centimetri di altezza, le sue caratteristiche tecniche sono da passista scalatore con un discreto spunto veloce degno di quello di uno sprinter. Sicuramente un nuovo talento con un potenziale far crescere e su cui puntare per i prossimi anni. Il team Eco Evolution Bike si rinnova e cresce, un eccellenza di sportivi formato da un giusto mix di giovani ed esperti bene amalgamati nel segno della condivisione degli obiettivi per un ciclismo sostenibile.