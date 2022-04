Buon esordio “rosa” per la ciclista Annalisa Albanese nella 3° MF Primavera svoltasi ad Ariano Irpino

Subito in evidenza il debutto femminile della ciclista atripaldese Annalisa Albanese, alfiere del team Eco Evolution Bike alla sua prima gara ufficiale della stagione 2022 è andata in premiazione con un eccellente nono posto in classifica assoluta Women e quarto posto di categoria Woman1.

La gara denominata terza edizione MF Primavera si è svolta lunedì 25 aprile ad Ariano Irpino con partenza e arrivo, su una lunghezza di 110chilometri e oltre 1600 metri di dislivello, ha condotto i ciclisti lungo lo spettacolare percorso panoramico della Valle Ufita, toccando alcuni paesi come Savignano Irpino, Montaguto, Orsara di Puglia e Bovino.

Davvero una bella prova ha disputato la ciclista atripaldese Annalisa Albanese sugellata da alcuni fattori fondamentali nello sport e nella vita: l’amicizia, lo spirito di squadra, la voglia di non mollare mai e di onorare la maglia e la gara. Dunque, subito in evidenza il debutto femminile della ciclista atripaldese, alla sua prima gara ufficiale 2022 ed è andata in premiazione con un eccellete nono posto assoluto in classifica assoluta Women e 4° posto di categoria Women1 in una top ten formata in toto da tredici atlete più esperte e blasonate di lei. In classifica generale assoluta, Annalisa ha tagliato il traguardo al 424mo su 560 partecipanti. La gara è stata impegnativa ma la vera insidia si è rivelata il vento forte che ha creato a tutti non poche difficoltà. La ciclista atripaldese ha percorso 110 chilometri e un dislivello di 1650metri in quattro ore e 26’ alla media di 25,71 km/h.

Grande l’entusiasmo e tante soddisfazioni per la portacolori del team Eco Evolution Bike Annalisa Albanese, senza ombra di dubbio possiamo considerare ‘’buona la prima’’. Per la cronaca la gara maschile è stata vinta da Giuseppe Orlando (Euronix Team) che ha preceduto Onofrio Monzillo(Autoricambi Marrone) e Aniello De Vito (S.Gennariello Bike), mentre per la femminile si è imposta Valeria Zappacosta (Diemme sport), Rosa Colasuonno(Pedale elettrico), terza Rossella Diezzo (ASD Sirino Bike).