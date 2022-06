Un tour virtuale dell’antica Abellinum grazie all’Università degli Studi di Salerno

Un tour virtuale dell’antica Abellinum. A realizzarlo l’Università degli Studi di Salerno «grazie alla proficua ed innovativa collaborazione con la Soprintendenza ed il Polo Museale e la nostra Amministrazione comunale. Collaborazione che ha consentito una profonda ed innovativa attività di studio e campagna di scavi» annuncia il sindaco Giuseppe Spagnuolo postando anche il link https://abellinumtour.centroictbc.unisa.it/ che consente un viaggio tridimensionale tra le rovine romane.

«La nostra idea è di fare del parco archeologico di Abellinum sempre più un luogo vivo e fruibile – prosegue il primo cittadino – un polo per la formazione, lo studio e la ricerca, oltre che ovviamente oggetto di nuove campagne di scavi per portare alla luce altre parti della città antica. Intendiamo valorizzare la nostra storia, le nostre radici e determinare le condizioni perché l’area sia attrattore per finalità di studio ma anche per visitatori in un’ottica di promozione turistica».