Grandi Festeggiamenti in onore di Maria SS.ma del Carmelo ad Atripalda tra “Shopping sotto le Stelle”, processione e fuochi pirotecnici, isola pedonale e artisti di strada

Grandi festeggiamenti domani 15 e 16 luglio ad Atripalda per la patrona Maria SS.ma del Carmelo tra “Shopping sotto le Stelle” e un programma ricco di eventi religiosi e civili con luminaie, isola pedonale, artisti di strada, fuochi pirotecnici tra momenti di intrattenimento ed aggregazione sociale. Dopo due anni di stop legati alla pandemia, tornano all’antico splendore i festeggiamenti per la Vergine Maria che i fedeli potranno ammirare e pregare quest’anno in una chiesa del Carmine di via Roma riqualificata dopo un lungo intervento di restauro grazie ai fondi della Cei.

La devozione alla Madonna del Carmine è molto antica e risale al 1700 quando fu edificata la confraternita che poi è diventata parrocchia.

«Dopo due anni ritorniamo nella nostra chiesa parrocchiale – scrive il parroco della Chiesa del Carmine Don Ranieri Picone – dove è custodita la statua della Vergine per ripartire sotto il suo sguardo e intraprendere nuovi cammini di fede, di amicizia e di condivisione».

Il 16 luglio, alle ore 18.30, si terrà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, preceduta dall’omaggio floreale del sindaco e dell’Amministrazione comunale. A seguire la storica processione per le strade della Città, accompagnata dalla banda musicale di San Potito Ultra, per unire in un momento di preghiera gli atripaldesi con i fuochi pirotecnici, curati dalla Pirotecnica Pannella di Ponte che saranno visibili lungo via Fiume.

Nell’ambito della festività in onore di Maria Santissima del Carmelo venerdì e sabato sera si svolgerà “Shopping sotto le stelle”, un doppio evento organizzato dall’ ”Associazione dei Commercianti di via Roma”, in collaborazione con la parrocchia S. Maria del Carmine e con l’assessore comunale agli Eventi e al Commercio Gianna Parziale, con il patrocinio del Comune di Atripalda. I negozi resteranno aperti fino a mezzanotte tra stand enogastronomici, musica popolare, artisti di strada e tanto altro. Per l’occasione via Roma si “trasformerà” in un’isola pedonale.

«Si rivive dopo tempo uno spirito di collaborazione – dichiara l’assessore al Commercio e alle Attività Produttive Gianna Parziale -. Dopo varie riunioni con la parrocchia di S. Maria del Carmine e l’associazione “Commercianti di via Roma” si è deciso di poter nuovamente dare una speranza. Poterci incontrare per auspicare un’Atripalda che vuole rivivere una normalità. Con non pochi sforzi da parte di tutti cerchiamo di intraprendere un percorso verso la possibilità nuovamente di fare eco nei paesi limitrofi. Atripalda ha una storia che non può essere trascurata».

La doppia Notte Bianca vedrà spettacoli di artisti di strada, musica popolare ed esibizione di scuole di danza lungo via Roma, chiusa al traffico, che animeranno lo shopping serale.