Domenica festa di chiusura per la kermesse comunale “Baraonda 2022”

Domenica 18 settembreil ricco cartellone di eventi estivi che ha animato la città in questi mesi.

Il Comune di Atripalda, in sinergia con la Pro Loco, il Forum dei Giocani e i commercianti locali, ha organizzato un evento finale pieno di sorprese.

Piazza Umberto I, via Roma, p.zza Garibaldi, via San Nicola, p.zza Cassese, dalle ore 18:00.

Start in via Roma dalle ore 18 con artisti di strada e animazione bambini dalle 18 alle 20 in piazza Vittorio Veneto. Video mapping in vari punti di via Roma. A seguire esibizione musicale di artisti atripaldesi.

Dalle ore 20.30 video mapping in piazza Umberto I ed esibizione artisti di strada.

In via San Nicola esibizione delle scuole di ballo e teatro itinerante. Dj e musica in varie postazioni.

Teatro | esibizioni musicali di artisti locali | video mapping | spettacoli di danza | artisti di strada | food & beverage.

