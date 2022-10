Atripalda sede di partenza della 5° tappa del Giro d’Italia 2023: la soddisfazione del team Eco Evolution Bike

Dopo tante indiscrezioni finalmente è ufficiale: Atripalda sarà citta di partenza della tappa Atripalda – Salerno della corsa ‘’Rosa’’ 2023. La conferma è stata ufficializzata lunedì 17 ottobre alla presentazione delle tappe del Giro d’Italia da parte di RCS al teatro Giorgio Gaber a Milano. La prima, martedì 9 maggio, arrivo sull’altopiano lago Laceno passando per Bagnoli Irpino, la seconda, mercoledì 10 maggio, la partenza da Atripalda. Per due giorni l’Irpinia sul tetto del mondo perché il giro è trasmesso in oltre 200 nazioni, pertanto un’occasione importante per valorizzare la nostra verde Irpinia, il paesaggio, i borghi storici, siti archeologici e tante altre eccellenze. Alla presentazione del giro erano presenti il presidente della provincia di Avellino Rizieri Buonopane, il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo e l’assessore allo sport Antonio Guancia, l’imprenditore Marco Miele che ha lavorato tanto sottotraccia assieme al presidente lbanese per rendere possibile il ritorno della corsa rosa sulle strade irpine.L’evento ha creato aspettativa ed entusiasmato non solo per gli atripaldesi ma all’intera comunità irpina che certamente non farà mancare il loro entusiasmo. Dunque, è motivo di orgoglio Atripalda e per l’Irpinia tutta in quanto saràvetrina internazionale di un evento che resterànella storia.