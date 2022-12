Nuove giostrine nella villa comunale “Don Giuseppe Diana” di Atripalda. Foto

Nuove giostrine nella villa comunale “Don Giuseppe Diana”. Dopo anni di abbandono, atti vandalici e transenne off limits la villa comunale di piazza Sparavigna ritrova un’area giochi innovativa ed inclusiva. Oltre al parco giochi sono state installate due altalene, una dedicata ai bambini affetti da disabilità ed un’altra “Mamma-bimbo”, finalizzata alla promozione del gioco intergenerazionale.

«Fin dalla campagna elettorale abbiamo puntato molto l’attenzione sulla riqualificazione delle aree da adibire anche a parco giochi – dichiara il sindaco Paolo Spagnuolo – e ora, considerate l nuove giostrine già installate a parco delle Acacie, a contrada Alvanite, a via Tiratore, a piazza Alpini Orta, a via Gramsci, a via Appia e a via Salvi possiamo affermare che l’obiettivo, in soli sei mesi di azione amministrativa, è stato raggiunto. Nel 2023 infine provvederemo ad implementare le aree giochi e, quanto in particolare alla villa comunale, a restituire alla città la fruibilità dell’anfiteatro». Il grande anfiteatro, utilizzato per rappresentazioni ed eventi all’aperto, infatti è ancora chiuso al pubblico e transennato.

I giochi per bambini della villa comunale e di altre zone attendevano da tempo interventi che stentavano ad arrivare per mancanza di fondi comunali.

«Siamo particolarmente orgogliosi di aver installato sia un’altalena dedicata ai bambini con disabilità – aggiunge l’assessore alle Politiche Sociali Fabiola Scioscia – sia quella “Mamma-bimbo”. In particolare questo modello consente agli adulti ed ai bambini di giocare guardandosi negli occhi favorendo così l’instaurazione di un legame ancora più forte in un momento di divertimento».