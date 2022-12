Ciclismo, festoso ritrovo di fine stagione per il team Eco Evolution Bike

Il team Eco Evolution Bike chiude in bellezza con una simpatico e festoso ritrovo conviviale per archiviare una stagione ciclistica ricca di soddisfazioni.La compagine atripaldese, quasi al completo, si è ritrovata presso una pizzeria in Avellino per fare un riassunto e festeggiare la stagione che ormai ci stiamo lasciando alle spalle. Il presidente Giuseppe Albanese ha ringraziato tutti a partire dagli atleti, sponsor e sostenitori che sostengono l’attività ma, è stata anche l‘occasione per ricordare i risultati raggiunti nella stagione agonistica 2022’ e l’ottima attività cicloturistica svolta non solo sul territorio della nostra verde Irpinia ma in tutta la Campania ma anche nel Salento in Puglia. Da rilevare la conquista della maglia di campionessa regionale Woman Master uno sustrada CSI della lady Annalisa Albanese, la partecipazione della squadra per il secondo anno consecutivo al Giro-E con lo sponsor Valsir nella quinta tappa del Giro d’Italia svoltasi a Napoli. Un riconoscimento che non premia solo un atleta, ma soprattutto un’intera squadra che interpreta il ciclismo con lo spirito e la passione che dovrebbe animare tutti quelli che si avvicinano a questo spettacolare e affascinante sport. Dunque, il bello della bicicletta per la compagine atripaldese è uno stile di vita è soprattutto questo: trasmette buonumore, tranquillità, pace mentale, andare alla scoperta delle bellezze del territorio, perché no quella per le sfide, senza temere la fatica e alzando sempre l’asticella per raggiungere prestigiosi obiettivi. In chiusura, il presidente ha ringraziato gli sponsor per il sostegno al team e ha fatto gli auguri e un in bocca al lupo per la prossima stagione a tutti gli atleti del team: Pellegrino Tozzi, Pasquale Manna, Marco Rodia, Marco Miele, Alberto Pisani, Francesco Ricci, Alfonso Alvino, Carlo Taccone, Mario Venezia, Gennaro Giliberti, Angelo Ruocco, Alfredo Preziosi, Maurizio Cipolletta, Adolfo Rodia, Giuseppe Albanese e le lady Annalisa Albanese, Natasha De Feo e Anna Capriolo.