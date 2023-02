Ciclismo, nuovo sponsor per il team Eco Evolution Bike annuncia

Per il ciclismo irpino il 2023 è un anno di grandi eventi importanti come un arrivo (4° tappa altopiano Laceno 9 maggio) e una partenza (5° tappa Atripalda 10 maggio) del ‘’Giro d’Italia’’ . C’è attesa e ci sono movimenti tra le squadre di ciclismo irpine per prepararsi al meglio per accogliere la corsa “Rosa”. Tra le più attive il team atripaldese Eco Evolution Bike che per l’occasione si arricchisce di un nuovo main sponsor. Da quest’anno il logo MI.BA. srl sarà ben visibile sulla nuova divisa, totalmente rinnovata, del team atripaldese. L’accordo, sottoscritto nella sede MI.BA. in Via Pianodardine 69, dal titolare Paco Barletta e dal presidente Giuseppe Albanese ha dato il via ad una importante collaborazione per la compagine atripaldese Eco Evolution Bke. La MI.BA srl è, infatti, un’azienda leader che opera nel campo dell’edilizia della commercializzazione e vendita di porte, finestre, scale, serramenti, materiale da costruzione e attrezzature per l’edilizia. Fondata da Emilio Barletta nel 1978, avviò l’impresa per la vendita di macchine edili, negli anni 90’ con i figli Paco e Raffaella apportano innovazione affiancando alla vendita edilizia, la vendita di serramenti con uno stile manageriale moderno ed innovativo. Per il team atripaldese, queste sponsorizzazioni, contribuiranno a promuovere il ciclismo e non solo, ma diventa qualcosa di importante come aggregazione e promozione delle bellezze del territorio della nostra verde Irpinia.