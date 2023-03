Ci sono tante iniziative ed eventi importanti che si stanno programmando nella città di Atripalda in attesa dell’evento sportivo più importante dell’anno, vale a dire la 106ma edizione del Giro d’Italia che attraverserà la penisola da sabato 6 a domenica 28 maggio. La comunità della valle del sabato si sta preparando al meglio per ospitare la partenza della 5° tappa del giro d’Italia e accogliere al meglio l’intera carovana “Rosa”. Una delle tante novità eventi che ci saranno, grazie soprattutto all’impegno dell’imprenditore Marco Miele, Atripalda ospiterà il “Trofeo Senza Fine” , la coppa che viene consegnata a chi vince il Giro d’Italia. L’11 e 12 marzo il prestigioso “Trofeo Senza Fine”sarà esposto all’interno dello show-roomdell’azienda MielePiù ad Atripalda dove, l’imprenditore Marco Miele che fa parte del Comitato Tappa costituito dal sindaco Paolo Spagnuolo, saranno esposti importanti cimeli che hanno fatto la storia del ciclismo degli anni ’80 e ’90 che richiamano ai campioni più amati dell’epoca quali Gianni Bugno, Claudio Chiappucci e il compianto Marco Pantani. Con la presentazione del “Trofeo Senza Fine” segnerà anche l’inizio degli eventi che la Città di Atripalda vuole promuovere da inizio marzoall’arrivo della carovana in “Rosa” e che vedrà la partecipazione dell’ex campione europeo e la classica Parigi-Bureaux Sonny Colbrelli che di recente ha firmato un disegno di legge per la tutela del ciclista sulla strada. Nella giornata dell’undici sarà anche presentato il cartellone degli eventi all’interno della sala consiliare del comune di Atripalda. Dunque, niente va lasciato al caso ma si sta’ facendo di tutto per preparare al meglio la corsa “Rosa”, grazie anche all’impegno di Marco Miele, 54 anni ciclista per passione e fondatore insieme ad Giuseppe Albanese, Pasquale Manna, Pellegrino Tozzi, Marco eAdolfo Rodia il team atripaldese Eco Evolution Bike.