Giro d’Italia, ad Atripalda doppio appuntamento: mostra museo e pedalata con Sonny Colbrelli. Foto

Ad Atripalda, città di partenza della 5° tappa del Giro d’Italia da Atripalda a Salerno di172 km mostra museo dedicata al Giro d’Italia. Un emozionante viaggio nella storia del ciclismo italiano, da fine anni 80 ai giorni nostri. Attraverso le maglie, le immagini, i cimeli e le biciclette dei campioni dell’epoca per rivivere le emozioni delle loro eroiche imprese sui pedali. Questo è stato vissuto dai tantissimi visitatori l’ 11 e 12 marzo, presso show-room dell’azienda “ Mielepiu” di Atripalda, un weekend davvero inedito per gli appassionati delle due ruote e non. Un’emozionante expo su simboli e icone del ciclismo professionistico realizzata in ambienti altrettanto fascinosi dove l’arredo e il design sono da sempre dominatori incontrastati. Inoltre, è stata l’esposizione della straordinaria coppa “Trofeo senza fine” , proiezioni, presenze di personaggi e soprattutto un’avvincente pedalata tra le strade del giro tra le bellezze della verde Irpinia. L’evento è stato fortemente voluto da Marco Miele imprenditore e ciclista per passione fondatore e presidente onorario del team Eco Evolution Bike e patron assieme ai fratelli Giuseppe e Paolo dell’azienda. Ospite il grande velocista vincitore della Parigi-Roubaix nel 2021, conosciuto dagli appassionati come il “cobra” Sonny Colbrelli che domenica scorsa ha pedalato assieme a oltre un centinaio di amatori sulle strade del “ Giro” per circa 50 km. Dunque, è stata una due giorni sulle ali delle emozioni attraverso la passione e di grande opportunità di notevole rilevanza per gli amanti e non del ciclismo.