Il team Eco Evolution Bike a Sorrento con i campioni

Weekend da incorniciare per il team atripaldese Eco Evolution Bike alla spettacolare kermesse “ pedalata con i campioni” e all’emozionante momento clou della giornata, la scoperta della targa, sul Valico di Chiunzi, al campionissimo Marco Pantani. La ciclo pedalata “Sorrento con i campioni” ha regalato una giornata all’insegna dello sport e ricca di emozioni ciclistiche per gli oltre cento partecipanti. “SORRENTO CON I CAMPIONI – DUE COSTIERE”, è stata una pedalata ecologica con lo sfondo dei nostri meravigliosi territorio un evento di sport e di amore per l’ambiente in compagnia di ex professionisti e campioni come Gianni Bugno, Igor Astarloa, Marco Velo, Enrico Zaina e il c.t. della nazionale Daniele Bennati, assente perchéimpegnato in Belgio con la Bahrain Victorius Sonny Colbrelli. L’evento è stato utilizzato come “Evento Zero” per testare il percorso utilizzando la formula “non agonistica” della Pedalata con i Campioni . Il tutto per preparare al meglio la Prima Gran Fondo Sorrento Le due costiere, calendarizzata per Marzo 2024 e che diventerà un appuntamento fisso per gli amanti delle 2 ruote italiani ed europei. La ciclo pedalata si è svoltasulle strade della penisola sorrentina attraversando i comuni di Sorrento (partenza), Piano di Sorrento, Vico Equense, Castellamare, Sant’Antonio Abate, Angri, Valico di Chiunzi dove è stata scoperta una targa in memoria dell’indimenticato Marco Pantani , poi Ravello, Amalfi, Positano, Picco Sant’Angela, Sant’Agata dei due golfi, Sorrento (arrivo). La kermesse è stata organizzata da Open Space azienda specializzata nell’organizzazione di eventi gestita da ex ciclisti professionisti Marco Velo, Stefano Guerrini, Igor Astarloa e Enrico Zaina e con il supporto di Alfonso Iaccarino delegato della Fondazione azienda gestita da ex ciclisti professionisti specializzata nell’organizzazione di eventi, in collaborazione con tutti i Comuni delle due costiere interessati al passaggio.Questi i ciclisti del team Eco Evolution Bike sponsorizzati da Valsir che hanno partecipato: Annalisa Albanese, Adolfo Rodia, Marco Miele, Alberto Pisano, Angelo Ruocco, Gennaro Giliberti, Marco Rodia, Alfonso Alvino, Giuseppe Albanese, Alfredo Preziosi e Maurizio Cipolletta. La manifestazione si è terminata con un ricco pasta party di prodotti tipici sorrentini offerto a tutti i partecipanti da Valsir. Encomiabile l’organizzazione allestita e un plauso va sicuramente alla Fondazione Sorrento, Open Space e al manager Paolo Zani della Valsir e sponsor dell’evento.