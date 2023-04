Questo pomeriggio Atripalda accoglierà il Giro Mediterraneo in Rosa, un importante appuntamento di ciclismo. In particolare, dalle 15:30 alle 16:30, a seconda dell’andatura della corsa, alcune strade atripaldesi vedranno il passaggio delle atlete impegnate nella II tappa “Polla-Aiello del Sabato”.

Le strade coinvolte saranno: via Mastroberardino, via Manfredi, piazza Umberto, via Melfi, via Roma, via Cesinali, via Salvi, via Michele Capozzi. Per questo motivo, nelle strade citate verrà istituito un divieto di circolazione e di sosta dalle ore 15:00 fino alla conclusione dell’evento.