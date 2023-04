Ciclismo, presentata la nuova divisa ufficiale del team Eco Evolution Bike

Atripalda – Giornata di shooting fotografico in casa Eco Evolution Bike. La formazione atripaldese ha svelato ufficialmente la nuova divisa 2023 e lo ha fatto in grande stile nella accogliente sala convetion Mielepiu, ad Atripalda. A segnare il primo punto in questa direzione è la svolta relativa ai colori inediti della divisa della squadra, che pur mantenendo intatta la linea green e ai valori che da sempre caratterizzano il team fin dalla nascita, guarda al futuro con nuovo look, una nuova divisa totalmente rinnovata nei colori destinata a spiccare in gruppo grazie all’inedita colorazione partendo dalla maglietta blu elettrico fino a scivolare con sfumatura alla fine del pantaloncino dal colore predominante blu scuro. A fare gli onori di casa il dottore Marco Miele e il presidente Giuseppe Albanese. Presente il delegato del Coni di Avellino prof Giuseppe Saviano. La serata è iniziata con il saluto di benvenuti da parte del presidente Giuseppe Albanese che ha ringraziato gli sponsor presenti il sig Vincenzo De Maio per La Fonte del Formaggio , i fratelli Giovanni , Felice e Marco Ruggiero per FGM impianti Tecnologici. A seguire Marco Miele e Giuseppe Saviano hanno sottolineato come è scresciuto negli ultimi anni il ciclismo in irpinia grazie soprattutto al sostegno degli sponsor. Le parole del team sono quelle del presidente Giuseppe Albanese: “Partiamo con una nuova stagione rinnovati nel look ma con gli stessi ideali, in primis la passione che ho sempre nutrito per questo sport. Ci siamo rinnovati cambiando look grazie all’ingresso di tre nuovi sponsor e che ringrazio: MI.BA di Atiripalda, La Fonte del Formaggio di Contrada, FGM Impianti Tecnologici di Aiello del sabato e ai già riconfermati Mielepiu, Refineair, Bliny Café, Fondital e Mitsubischi.



Il roster della formazione Eco Evolution Bike 2023 vede in organico: Mario Venezia, Pellegrino Tozzi, Maurizio Cipolletta, Gennaro Giliberti, Pasquale Manna, Alfonso Alvino, Carlo Taccone, Alberto Pisano, Marco Lejandro Rodia, Alfredo Preziosi, Angelo Ruocco , Armando Adolfo Rodia, Marco Miele, Francesco Ricci, Giuseppe Albanese, Anna Capriolo, Natasha De Feo e Annalisa Albanese. Dunque, tutti in sella grazie al sostegno degli sponsor continua l’avventura ciclistica dell’Eco Evolution Bike.