Alla quarta edizione del “Randonnèe Terre Irpine” anche il gruppo sportivo “Gallo” dei Vigili del Fuoco di Avellino

Ieri 7 maggio, si è tenuta con partenza ed arrivo ad Atripalda, la quarta edizione del “Randonnèe Terre Irpine, corsa per cicloamatori che ha visto la partecipazione di quasi 180 corridori di tutte le associazioni sportive Irpine. Alla manifestazione ha partecipato anche il gruppo sportivo “Gallo” dei Vigili del Fuoco di Avellino con cinque corridori i quali hanno attraversato vari comuni della provincia facendo tappa nel centro storico di Taurasi e ritornando nella città del Sabato per un totale di circa 70 Km. percorsi. Un folto numero di appassionati ha fatto da cornice alla bella manifestazione che fa da preludio alla quinta tappa del 106° giro d’Italia che vede proprio la bella cittadina Irpina protagonista mercoledì 10 maggio come tappa del giro rosa.