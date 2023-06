Sportdays: seconda Festa del Ciclismo Irpino

Tutti i presupposti perché fosse una giornata all’insegna dello sport, c’erano tutti. Una organizzazione allestita all’altezza dell’evento con la regia dell’inossidabile architetto Carmine Soricelli: due auto Polizia Stradale, due moto Carabinieri, 12 moto per la scorta tecnica del Moto Club di Avellino e assistenza sanitaria garantita dalla Misericordia di Atripalda. E’ mancato solo l’unico requisito non controllabile dall’apparato organizzativo: il bel tempo! Purtroppo la perturbazione prevista che è passata su tutta la Campania ha rovinato, in parte, la bella festa. Nonostante tutto, una ventina coraggiosi ciclisti, hanno sfidato le incerte condizioni meteo è sono regolarmente partiti puntuali alle 9:30 dal parco Manganelli e hanno attraversato le principali vie di Atripalda (Pazza Umberto I°), Avellino (corso Vittorio Emanuele), Torelli di Mercogliano, Mercogliano (Viale S. Modestino) e ritorno Via Pennini , Piazza Kennedy Avellino e rientro Parco Manganelli. Giusto in tempo per rientrare, infatti, si sono aggravate le condizioni meteo e una copiosa piaggia è scesa sull’intero villaggio di Sportdays nel parco Manganelli. << Sapevamo che per il meteo non avremmo potuto avere molti partecipanti – afferma l’organizzatore Giuseppe Albanese presidente del team Eco Evolution Bike – ma era comunque importante riuscire a organizzare anche quest’anno la manifestazione e ringrazio tutti i nostri partner e chi comunque ha partecipato come il team Pirati In Bike del presidente Carmine Pagano.