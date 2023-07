Il team Eco Evolution Bike alla scoperta del monte Sovero

L’Estate in bicicletta è qualcosa spettacolare. Il caldo torrido tipico di questo periodo, vento contro quasi mai favorevole, salite sembrano non finire mai , strappi da sputar sangue, muscoli delle gambe che urlano dallo sforzo e poi pianura e falsopiano, questo è ciò che hanno vissuto nel week-end scorso otto della strada del team atripaldese Eco Evolution Bike: Annalisa Albanese, Alfredo Cipolletta, Marco Rodia, Alfredo Preziosi, Giuseppe Albanese, Angelo Ruocco, Adolfo Rodia e Massimo Leone. Il bello della bicicletta è soprattutto questo per vivere e godersi la natura e paesaggi incantevoli. Gli otto ciclo escursionisti hanno pedalato da Atripalda fino a Montella con visita al Santuario SS Salvatore eretto sulla sommità del monte Sovero della catena montuosa dei Monti Picentini, una ascesa impegnativa di 5,7 chilometri con pendenza media dell’8% e massima del 12% che lì portati raggiungere la sommità a 954 metri di altitudine s.l.m. Ritorno ad Atripalda via Cassano Irpino con l’ultima ascesa per Castelvetere per un totale di 83 km e un dislivello di 1720 metri. Infine, la soddisfazione degli otto ciclisti del team per lo scenario e le bellezze che hanno ripagato in pieno lo sforzo e la fatica affrontata.