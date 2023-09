“Luci e ombre della globalizzazione e delle migrazioni“ tavola rotonda domani sera a “Parco Elio Parziale”

Tavola rotonda domani sera a “Parco Elio Parziale” sull’attuale tema dei migranti.

L’incontro, dal titolo “Luci e ombre della globalizzazione e delle migrazioni“ promosso dall’associazione Pax Christi Avellino e dal Comune di Atripalda, si terrà in Via Civita presso il “Parco Elio Parziale” adiacente allo Studio dentistico del dottore Sabino Aquino. Appuntamento quindi il 7 settembre alle ore 18,30. Un dibattito che rientra negli appuntamenti dei festeggiamenti di “San Sabino amante dei forestieri” – Le antiche tradizioni commerciali oggi. Dopo i saluti di Paolo Spagnuolo (Sindaco di Atripalda) e di don Luca Monti (Parroco di S.Ippolisto) previsti gli interventi di Alfredo Cucciniello (Pres. Prov. Acli) – Gabriele De Masi (già direttore de “Il Ponte”) – Andrea De Vinco (già Sindaco di Atripalda) – Luigi Ferrara (Pax Christi Avellino) – Carmen Serena Gaeta (Docente Universitaria in Cina) – Raffaele La Sala(Storia di Atripalda) – Alfonso Parziale (Direttore di “Atripalda news”) – Pasquale Luca Nacca (Ass. “Per il bene di Avellino e dell’Irpinia”) – Gerardo Salvatore (Presid. Reg. Acli) – Luigi Tuccia (Verdi per l’Europa).

L’incontro sarà preceduto alle ore 17:30 con una celebrazione eucaristica presieduta da don Luca Monti e l’esposizione della statua di San Sabino Vescovo.

Pochi mesi fa è stato presentato il Rapporto 2022 su Immigrazione in Italia e nel mondo. Nella fotografia scattata da Caritas-Migrantes sono 281 milioni i migranti nel mondo, 5.200.000 in Italia.

Crescono i movimenti migratori nel mondo e non per lavoro, ma per le situazioni di crisi presenti in numerosi Paesi. In Italia aumenta la popolazione straniera, mentre cala la presenza dei giovani di origine immigrata fra i banchi di scuola. Cresce il tasso di occupazione dei lavoratori stranieri, mentre cala la componente migrante nelle carceri. Sul piano della salute, la pandemia ha colpito gli stranieri più duramente degli italiani. Sul fronte delle confessioni, la maggioranza degli stranieri che vivono in Italia è di religione cristiana. I dati emergono dal 31° Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes, intitolato “Costruire il futuro con i migranti” e presentato il 7 ottobre 2022 a Roma.

Quadro globale

Il numero di migranti internazionali è stimato in 281 milioni nel 2021 (3,6% della popolazione mondiale), a fronte dei 272 milioni del 2019. Di questi, quasi due terzi sono migranti per lavoro. La principale causa dell’aumento del numero complessivo di persone che si trovano a vivere in un Paese diverso dal proprio sta nell’acuirsi e nel protrarsi del numero di contesti di crisi registrati a livello mondiale, che hanno fatto superare ad inizio 2022 per la prima volta nella storia la soglia di 100 milioni di migranti forzati (con un notevole incremento rispetto agli 89,3 milioni di fine 2021).

Quadro italiano

Si nota una ripresa della crescita della popolazione straniera residente in Italia: i dati al 1° gennaio 2022 parlano di 5.193.669 cittadini stranieri regolarmente residenti, cifra che segna una ripresa dallo scorso anno. Nel quadro delle prime 5 regioni di residenza, si conferma il primato della Lombardia, seguita da Lazio, Emilia-Romagna e Veneto, mentre la Toscana sopravanza il Piemonte al 5° posto. Il quadro delle nazionalità rimane sostanzialmente inalterato: fra i residenti prevalgono i rumeni (circa 1.080.000 cittadini, il 20,8% del totale), seguiti, nell’ordine, da albanesi (8,4%), marocchini (8,3%), cinesi (6,4%) e ucraini (4,6%). In generale la popolazione straniera ha una struttura più giovane di quella italiana: ragazze e ragazzi con meno di 18 anni rappresentano circa il 20% della popolazione e per ogni anziano (65 anni o più) ci sono più di 3 giovanissimi di età compresa fra gli 0 e i 14 anni. I ragazzi nati in Italia da genitori stranieri (“seconde generazioni” in senso stretto) sono oltre 1 milione e di questi il 22,7% ha acquisito la cittadinanza italiana; se ad essi aggiungiamo i nati all’estero, la compagine dei minori stranieri (fra nati in Italia, nati all’estero e naturalizzati) supera quota 1.300.000 e arriva a rappresentare il 13,0% del totale della popolazione residente in Italia con meno di 18 anni.

Lavoro

Al I° trimestre 2022 i dati Istat relativi alla Rilevazione sulle forze di lavoro registrano, dopo un forte calo dell’anno precedente, una crescita del tasso di occupazione dei lavoratori stranieri tra i 20 e i 64 anni, più significativo rispetto a quello registrato tra i lavoratori italiani (+1,5 contro +0,8). Se questa è la media nazionale, molto diverse sono le situazioni a livello di aree: tutte quelle del Nord Italia crescono, il Centro rimane sostanzialmente stabile, il Sud cresce solo debolmente. In generale, poi, il tasso di occupazione per la componente straniera è ancora al di sotto di quello registrato per i lavoratori italiani (61,4% contro 62,9%), mentre quello di disoccupazione presenta tra gli stranieri un valore ancora particolarmente elevato, pari al 14,4%, ovvero 5,4 punti percentuali in più rispetto a quello registrato tra gli autoctoni (9,0%).

Istruzione

Una novità dell’anno scolastico 2020/2021 è la diminuzione del numero degli alunni con cittadinanza non italiana: 865.388 in totale, con un calo di oltre 11 mila unità rispetto all’anno precedente (-1,3%). È la prima volta che accade dal 1983/1984, anno scolastico a partire dal quale sono state fatte rilevazioni statistiche attendibili. L’incidenza percentuale degli alunni con cittadinanza non italiana sul totale della popolazione scolastica rimane inalterata (10,3%) perché è diminuito il numero totale degli alunni, ovvero sono diminuiti anche gli alunni di cittadinanza italiana.

Giustizia

Analizzando i dati della realtà carceraria emerge che l’incidenza della componente straniera è decisamente in controtendenza: a fronte dell’aumento generale del numero dei detenuti (+1,4), infatti, la presenza straniera, a distanza di un anno, è sostanzialmente diminuita (-1%). Il dato è in linea con il trend dell’ultimo decennio, nel corso del quale le cifre dei detenuti di cittadinanza straniera si sono notevolmente contratte. I dati restituiscono ancora una volta la fotografia di un sistema in cui le persone migranti finiscono con più facilità nel sistema carcerario e ne escono meno agevolmente degli italiani.

Salute

L’analisi dei decessi nel primo anno della pandemia mostra un netto svantaggio a carico della popolazione di nazionalità straniera residente in Italia. Durante la crisi sanitaria pandemica centinaia di migliaia di persone, tra cui tanti immigrati, si sono trovate escluse dalle tutele, dai programmi di mitigazione e di prevenzione (ad esempio, tamponi e vaccini) e dai ristori.

Appartenenza religiosa

Conteggiando l’appartenenza religiosa anche dei minorenni di qualsiasi età, le stime indicano i cittadini stranieri musulmani residenti in Italia al 1° gennaio 2022 in 1,5 milioni, il 29,5% del totale dei cittadini stranieri, in aumento rispetto allo scorso anno (quando erano meno di 1,4 milioni, pari al 27,1%). Si tratta soprattutto di cittadini marocchini, albanesi, bangladeshi, pakistani, senegalesi, egiziani e tunisini. I cittadini stranieri cristiani residenti in Italia scendono, invece, al di sotto dei 2,8 milioni (a fronte dei quasi 2,9 milioni dello scorso anno), ma si confermano la maggioranza assoluta della presenza straniera residente in Italia per appartenenza religiosa, seppure in calo dal 56,2% al 53,0% del totale.