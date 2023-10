Gruppi Archeologici in Irpinia domani si incontrano ad Atripalda

Ad Atripalda, presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino, è fissato per domenica ore 10 un incontro fra tutti i Gruppi Archeologici operanti in Irpinia. Nel corso della riunione, che si preannuncia particolarmente interessante, si farà il punto delle attività svolte dai Gruppi negli ultimi anni, e si metteranno a confronto le iniziative in corso e programmate, declinate nel segno di uno sforzo comune e condiviso finalizzato alla scoperta, alla salvaguardia e alla valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale e ambientale dell’Irpinia. Ad, presso la, è fissato per domenica ore 10 un incontro fra tutti i. Nel corso della riunione, che si preannuncia particolarmente interessante, si farà il punto delle attività svolte dai Gruppi negli ultimi anni, e si metteranno a confronto le iniziative in corso e programmate, declinate nel segno di uno sforzo comune e condiviso finalizzato alla scoperta, alla salvaguardia e alla valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale e ambientale dell’Irpinia.

Saranno trattate in particolar modo alcune questioni di particolare rilevanza e attualità: lo scempio criminogeno del territorio irpino – dal punto di vista paesaggistico ed archeologico – per per l’istallazione di pale eoliche; il totale scellerato abbandono di importantissimi siti archeologici, quali Aequum Tuticum, Fioccaglie, Compsa; i rischi di danno irreversibile cui sono esposte, a causa del decennale colpevole abbandono, opere di valore inestimabile, quali la basilica di Prata e il circostante complesso catacombale; l’assenza di ogni iniziativa di ricerca archeologica, pur in presenze di evidenze documentate e portate alla luce grazie proprio al decennale impegno delle Associazioni e di alcuni appassionati (Valle del Sabato, Arianese, Baronia, Vallo di Lauro, ecc.). All’incontro parteciperà la Direzione Nazionale e Regionale dei Gruppi Archeologici d’Italia e saranno presentati tre nuovi Gruppi in via di costituzione: Conza, Valle del Sabato e Solofra-Serino.