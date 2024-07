La Guardia di Finanza al Comune di Atripalda a seguito di un esposto, il sindaco Paolo Spagnuolo chiarisce: «noi amministrazione sana e trasparente»

Veleni al Comune di Atripalda. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza si è recata a Palazzo di città per chiedere al segretario comunale, su richiesta della Corte dei Conti, alcuni documenti relativi alla municipalizzata Acm. Tutto ha preso il via da un esposto.

Il sindaco Paolo Spagnuolo, con un videomessaggio, pubblicato sul proprio profilo Facebook, fa chiarezza con una serie di precisazioni, attaccando poi l’opposizione e minacciando querele.

«Nessuno è a conoscenza di inchieste, né gli uffici né la parte politica. Si tratta di documenti tutti pubblicati sulle sezioni trasparenza sia del Comune che della società in house Acm», sottolinea il sindaco, che aggiunge: «La richiesta della Guardia di Finanza è avvenuta sulla base di un esposto sottoscritto da una persona che al momento è sotto processo per diffamazione, su querela presentata da me e dal vicesindaco Landi».

Il sindaco smentisce che sia in atto un’inchiesta: «E’ falso perché i documenti richiesti e preparati dagli uffici non sono stati ancora ritirati, dunque l’attività di approfondimento non è ancora iniziata. Anzi, auspico che avvenga presto, perché siamo certi della linearità e della legittimità del nostro lavoro e degli uffici che si sono mossi su nostro indirizzo».

Poi l’affondo contro l’opposizione: «frustrata che, di fronte all’attività amministrativa effettuata in due anni, non riesce a fare opposizione sugli atti amministrativi e cerca degli escamotage e illazioni». Infine l’avvertimento a chi dovesse «abusare dei social» «perché non si può contribuire ad inquinare l’immagine di persone serie e oneste, e di una comunità altrettanto seria ed onesta».