Caos alla Protezione civile di Atripalda, il sindaco conferma la delega alla consigliera Maria Fasano

In merito alle dimissioni presentate dal coordinatore e da alcuni volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, l’amministrazione comunale, in particolare modo il sindaco Avv. Paolo Spagnuolo, intende precisare quanto segue:

L’amministrazione comunale, sin dal suo insediamento, ha creduto nel gruppo comunale di Protezione Civile e continua nella sua mission di modernizzazione che si è concretizzata con le seguenti iniziative:

– Organizzazione di corsi di formazione di primo soccorso;

– La collocazione della sede nel vivo del centro storico al fine di garantire maggiore partecipazione;

– Acquisto di un’autovettura a trazione integrale;

– Fornitura di nuove divise;

– Adeguamento del Piano comunale di Protezione Civile;

– L’ingresso di ulteriori volontari dotati di specifiche competenze.

Tanto è stato realizzato grazie all’impegno e al lavoro profusi dalla delegata Maria Fasano.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di rendere una Protezione Civile non solo quale organismo di rappresentanza durante gli eventi organizzati sul territorio, bensì un gruppo di volontari formati efficienti ed efficaci, soprattutto in considerazione dei cambiamenti climatici che stanno innescando eventi atmosferici degni di attenzione e di interventi qualificati.

La nuova visione del gruppo di volontari ha inevitabilmente comportato alcune incomprensioni da parte del coordinatore rispetto alle quali il Sindaco e la delegata hanno democraticamente sottoposto allo stesso anche la decisione di poter rinunciare al ruolo.

Sicuramente rispetto a tale diversa visione ha contribuito anche qualche inefficienza verificatisi in occasione di alcuni eventi.

Ci risulta strano, però, che alcuni volontari abbiano presentato dimissioni su un format già preparato e solo compilato nel nome e cognome. In ogni caso, li ringraziamo per l’attività prestata presso il Gruppo di Protezione Civile comunale, dedicando a titolo gratuito il loro tempo prezioso, sottraendolo magari ai relativi affetti.

Il sindaco Avv. Paolo Spagnuolo e l’amministrazione comunale continuano a riporre estrema fiducia nel lavoro svolto dalla delegata, ringraziandola per quanto fatto e per le attività future già condivise con l’intera maggioranza.