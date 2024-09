Seconda Pedalata contro la violenza sulle donne, il sindaco Nargi: «In bici per la piena parità di genere»

Il team Eco Evolution Bike con in testa la campionessa nazionale di ciclismo (CSI) Annalisa Albanese scende in piazza per testimoniare contro la violenza sulle Donne. Oltre al team Eco Evolution Bike, il Circolo Amatori della Bici, team Pirati in Bike uniti per dire basta violenza. La manifestazione organizzata da AV Bike Woman ha visto numerose donne, uomini, ragazze e sportivi e non in sella alla propria bici per pedalare per dire basta violenza sulle donne. Il corteo, partito dalla stazione di borgo ferrovia ha attraversato le vie del centro della città fino a Piazza Libertà. Anche la sindaca Laura Nargi ha pedalato in sella alla propria bici e la consigliera di opposizione Ambrosone per testimoniare contro la violenza. Infine, attraverso l’associazionismo, la cultura e lo sport, si può contrastare la violenza e il team atripaldese Eco Evolution Bike è sempre in prima fila assieme altre associazioni per dare testimonianza contro ogni genere di violenza.